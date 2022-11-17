«Тинькофф» начал доставлять клиентам золотые слитки на дом

"Мы запускаем онлайн-продажу золотых слитков. А если вы хотите, чтобы золото хранилось у вас, то в "Тинькофф" предусмотрена доставка инкассаторами на специальных бронеавтомобилях. В Москве их доставят бесплатно (даже если закажете всего один слиток)", - говорится в сообщении кредитной организации.