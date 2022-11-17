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20 минут назад

"Тинькофф" начал доставлять премиальным клиентам золотые слитки на дом

ТАССиещё 2

"Тинькофф" запустил услугу доставки золотых слитков на дом для премиальных клиентов Tinkoff Premium и Tinkoff Private, следует из сообщения банка.

«Тинькофф» начал доставлять клиентам золотые слитки на дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы запускаем онлайн-продажу золотых слитков. А если вы хотите, чтобы золото хранилось у вас, то в "Тинькофф" предусмотрена доставка инкассаторами на специальных бронеавтомобилях. В Москве их доставят бесплатно (даже если закажете всего один слиток)", - говорится в сообщении кредитной организации.

В банке отметили, что доставка в регионы также возможна, однако на индивидуальных условиях. Для покупок доступны как стандартные слитки от 12 кг, так и мерные - от 500 г.

Пока сделать заказ можно только через персонального менеджера в чате мобильного приложения "Тинькофф", однако в банке добавляют, что скоро в приложении появится также опция прямой покупки, без менеджера. Сделка проходит полностью в онлайн-формате, расчетные документы заверяются электронной подписью.

Компании,Тинькофф банк,
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