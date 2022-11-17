Siemens продал весь свой бизнес в России

Немецкий концерн Siemens сообщил о продаже всего финансового и лизингового бизнеса на территории России. Соответствующая информация указана в квартальном отчете, опубликованном в четверг пресс-службой.

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Компания реализовала инициативу в конце четвертого квартала 2022 финансового года (1 июля - 30 сентября).

Siemens AG является одним из крупнейших технологических концернов. Конгломерат работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в ряде областей промышленности, транспорта и связи.

Сегодня в компании по всему миру насчитывается около 342 тыс. сотрудников.