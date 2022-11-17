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1 час назад

Siemens избавился от бизнеса в РФ

Лера Букина

Немецкий концерн Siemens сообщил о продаже всего финансового и лизингового бизнеса на территории России. Соответствующая информация указана в квартальном отчете, опубликованном в четверг пресс-службой.

Siemens продал весь свой бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

Компания реализовала инициативу в конце четвертого квартала 2022 финансового года (1 июля - 30 сентября).

Siemens AG является одним из крупнейших технологических концернов. Конгломерат работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в ряде областей промышленности, транспорта и связи.

Сегодня в компании по всему миру насчитывается около 342 тыс. сотрудников.

Ранее РБК обратил внимание на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно которым инвестиционная группа «Инсайт» стала покупателем лизинговой компании «Сименс финанс». Она принадлежала немецкому концерну Siemens. Корректировки были внесены в реестр 6 октября.

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