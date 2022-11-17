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1 час назад

Илон Маск пообещал найти для Twitter нового руководителя

Lenta.ru

Новый глава и владелец социальной сети Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что планирует сократить свое время работы в компании, и пообещал со временем найти нового руководителя для нее. Об этом пишет Reuters.

Маск пообещал найти для Twitter нового руководителя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свои заявления Маск сделал во время дачи показаний в суде штата Делавэр, где его обвиняли в получении несправедливо большого вознаграждения в размере 56 миллиардов долларов за управление автомобильной компанией Tesla. По словам миллиардера, это нормально, что после приобретения новой компании, такой как Twitter, необходим первоначальный всплеск активности для реорганизации компании.

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«Но со временем я рассчитываю сократить свое время работы в Twitter», — указал бизнесмен.

В то же время бывший генеральный директор компании Джек Дорси отказался от идеи вновь занять эту должность. На вопрос одного из пользователей Twitter, займет ли он пост генерального директора снова, Дорси сказал «нет».

Сам Маск позже заявил на своей странице в Twitter, что продолжит управлять соцсетью, «пока она не станет сильной», и «это займет некоторое время». При этом первые две недели работы бизнесмена в качестве главы компании были отмечены спонтанными переменами и хаосом, когда была уволена половина сотрудников Twitter, отмечает Reuters. Оставшимся Маск запретил работать удаленно, а 16 ноября потребовал от сотрудников решить, готовы ли они работать «долгие часы с высокой интенсивностью» или уйти, получив выходное пособие.

Заявления Маска о преемнике были сделаны на фоне опасений инвесторов Tesla, что миллиардер слишком много времени проводит на работе в Twitter и не успевает уделять внимание автомобильному бизнесу. Так, после объявления Маском о планах приобрести Twitter 13 апреля до момента реальной покупки 27 октября акции Tesla упали на 34 процента. А за первые две недели в должности руководителя Twitter, акции Tesla подешевели еще на 15 процентов.

Ранее источники Reuters со ссылкой на члена совета директоров Tesla Джеймса Мердока сообщали, что Маск нашел преемника на свой пост гендиректора автомобильного гиганта. Отмечалось, что миллиардер выбрал человека, который заменит его в должности руководителя, несколько месяцев назад. Но имя кандидата не разглашается.

Компании,Илон Маск,Джек Дорси,
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