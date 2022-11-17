В офисе Google занервничали после увольнений у конкурентов

Сотрудники Google готовятся к скорому объявлению о массовых увольнениях, как у конкурентов, компаний Amazon и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Business Insider.

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«Руководство не исключило этого, когда их спросили, но они также и не дали никаких указаний на то, что это произойдет», — сказал изданию один из сотрудников.

Другой работник подтвердил, что в офисе компании «многие люди открыто нервничают». По его словам, во внутренних чатах Google публикуют мемы, чтобы выразить свое беспокойство. По словам двух работников, 15 ноября произошел небольшой внутренний сбой, из-за чего сотрудники занервничали, приняв отключение от систем за увольнение.

Источник рассказал, что в настоящее время в планы Google на 2023 год входит не сокращение численности сотрудников, а сохранение показателя неизменным. Однако бывший руководитель в Google считает, что компания не избежит сокращений. По его мнению, это будет сделано, «чтобы заставить людей немного больше бояться».

«В Google слишком много сотрудников, а затраты на одного работника слишком высоки», — написала инвестиционная компания

TCI Fund Management в письме к Google. Фирма, владеющая акциями Alphabet на $6 млрд, призвала топ-менеджмент материнской компании Alphabet предпринять «агрессивные действия» для сокращения расходов.