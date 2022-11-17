Владелец «Вкусно – и точка» покупает 100% активов Havi Россия

Уточняется, что все 1,2 тысячи человек, которые работают в Havi Россия, сохранят свои рабочие места, включая руководящую команду. А вместе с Havi РФ, Александру Говору также перейдут 14 распределительных центров логистической компании на территории России. После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО «Логистика – и точка».