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50 минут назад

Владелец «Вкусно – и точка» покупает 100% активов Havi Россия

Елена Прошина

Компания «Вкусно – и точка» сообщает, что владелец сети ресторанов быстрого питания Александр Говор покупает 100% активов логистической компании Havi Россия. Об этом пишет ТАСС.

Владелец «Вкусно – и точка» покупает 100% активов Havi Россия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания Havi Logistics ранее занималась транспортировкой продуктов для ресторанов McDonald's.

«Предприниматель Александр Говор, владелец сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", покупает 100% российских активов Havi Россия (ООО "Рулог)», – говорится в обращении компании.

Уточняется, что все 1,2 тысячи человек, которые работают в Havi Россия, сохранят свои рабочие места, включая руководящую команду. А вместе с Havi РФ, Александру Говору также перейдут 14 распределительных центров логистической компании на территории России. После завершения всех юридических формальностей все активы будут принадлежать АО «Логистика – и точка».

Ранее группа молодых людей в Москве придумала способ обмануть кассы самообслуживания во «Вкусно – и точка» и месяц питалась бесплатно.

Александр Говор,
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