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23 минуты назад

Компания TotalEnergies осталась в России для обеспечения энергопоставок в Европу

ТАССиещё 3

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies сохранила свое присутствие в России для того, чтобы обеспечивать энергопоставки в Европу. Об этом заявил в четверг глава группы Патрик Пуянне.

Французская нефтегазовая компания осталась в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Все совершенно ясно. Мы остались в России, чтобы гарантировать поставки в Европу", - сказал Пуянне в эфире телеканала LCE. "Мы руководствуемся простым принципом: мы не нарушаем санкции и постепенно уменьшаем свое присутствие в России", - отметил он. По его словам, компания сохраняет только ту деятельность, которая связана с энергоснабжением Европы.

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