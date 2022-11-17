Французская нефтегазовая компания осталась в России

"Все совершенно ясно. Мы остались в России, чтобы гарантировать поставки в Европу", - сказал Пуянне в эфире телеканала LCE. "Мы руководствуемся простым принципом: мы не нарушаем санкции и постепенно уменьшаем свое присутствие в России", - отметил он. По его словам, компания сохраняет только ту деятельность, которая связана с энергоснабжением Европы.