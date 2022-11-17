Сотрудников SpaceX уволили за критику Маска

Бывший сотрудник SpaceX рассказал о том, что девять сотрудников компании незаконно уволили за критику в сторону исполнительного директора и основателя компании Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

«Компания SpaceX незаконно уволила девять человек в начале этого года в отместку за комментарии, критикующие основателя Илона Маска и культуру компании, утверждает бывший сотрудник в жалобе в федеральные регулирующие органы», – сообщил источник.

По имеющейся информации, на компанию был подана жалоба в национальное управление по трудовым отношениям США. Согласно её содержанию, ряд работников были уволены «за участие в основной согласованной защищенной деятельности, связанной с выступлением против неспособности и отказа SpaceX решить проблему культуры сексизма, домогательств и дискриминации».

Об увольнении этих сотрудников из SpaceX стало известно в июне. В связи с этим генеральный директор Гвин Шотуэлл разослала всем сотрудникам компании сообщение, в котором заявила, что у компании слишком много важной работы, поэтому SpaceX «не нужен подобный чрезмерный активизм».