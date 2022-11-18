На российском рынке начали появляться аналоги мебели от IKEA , сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

"Российские мебельные производители начали создавать и продавать аналогичные IKEA товары. Например, стартовали продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих "Фрея" (в IKEA называлась "Хемнес"), разработаны несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей ("Лайт"). Число подобных коллекций будет расти - как и в IКЕА, их можно купить и самостоятельно собрать", - указано в сообщении.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, с уходом из России шведской фирмы российские производители и поставщики мебели решили занять рынок продаж в онлайне и небольших розничных сетях - ранее это было затруднено превалированием IKEA в этом сегменте. Ранее "Газета. Ru" выяснила, что более четверти россиян так и не нашли замену товарам из IKEA.