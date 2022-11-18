Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

"Известия": на российском рынке начали появляться аналоги мебели от IKEA

Газета.Ruиещё 1

На российском рынке начали появляться аналоги мебели от IKEA, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

На российском рынке начали появляться аналоги мебели от IKEA
Фото: АК-МебельАК-Мебель

"Российские мебельные производители начали создавать и продавать аналогичные IKEA товары. Например, стартовали продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих "Фрея" (в IKEA называлась "Хемнес"), разработаны несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей ("Лайт"). Число подобных коллекций будет расти - как и в IКЕА, их можно купить и самостоятельно собрать", - указано в сообщении.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, с уходом из России шведской фирмы российские производители и поставщики мебели решили занять рынок продаж в онлайне и небольших розничных сетях - ранее это было затруднено превалированием IKEA в этом сегменте. Ранее "Газета. Ru" выяснила, что более четверти россиян так и не нашли замену товарам из IKEA.

Компании,Ikea,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители