Twitter временно закрыл офисы на фоне массовых увольнений

"Для того, чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен", - указано в электронной рассылке, который поделился один из сотрудников компании.

Предполагается, что работа в офисах будет возобновлена в понедельник, 21 ноября. Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь на своем сайте разместил совместное письмо председателю Федеральной торговой комиссии (ФТК) Лине Хан с требованием расследовать действия миллиардера Илона Маска на посту главы Twitter. Претензии к Twitter у сенаторов от Демократической партии появились после того, как она перешла в собственность Илона Маска.