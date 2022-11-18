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43 минуты назад

Twitter временно закрыл офисы на фоне массовых увольнений

Газета.Ru

Компания Twitter временно закрыла офисы на фоне массовых увольнений, сообщает издание Business Insider.

Twitter временно закрыл офисы на фоне массовых увольнений
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Для того, чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен", - указано в электронной рассылке, который поделился один из сотрудников компании.

Предполагается, что работа в офисах будет возобновлена в понедельник, 21 ноября. Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь на своем сайте разместил совместное письмо председателю Федеральной торговой комиссии (ФТК) Лине Хан с требованием расследовать действия миллиардера Илона Маска на посту главы Twitter. Претензии к Twitter у сенаторов от Демократической партии появились после того, как она перешла в собственность Илона Маска.

Компании,Ричард Блюменталь,Демократическая партия США,
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