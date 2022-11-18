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47 минут назад

В HeadHunter сообщили, что в России началась санкционная "гонка зарплат"

Газета.Ruиещё 2

Санкции стран Запада против России заставили работодателей устроить «зарплатную гонку» в сферах строительства и логистики на фоне дефицита кадров в этих отраслях. Об этом написало издание РБК со ссылкой на исследование рекрутинговой компании HeadHunter.

В России началась санкционная «гонка зарплат»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фактическая зарплата работников в России (оклад + премия, бонусы) в третьем квартале (июле — сентябре) 2022 года выросла в среднем на 6,4% относительно аналогичного периода 2021 года, 90,5 тыс. руб. до вычета налогов. Рост составил примерно 5 тыс. руб.

Другой «санкционный» тренд третьего квартала — охотное поощрение менеджеров управленческого звена бонусами и премиями по сравнению с топ-менеджерами. По оценке HeadHunter, на сотрудников именно этого уровня ложится основная ответственность за преодоление кризиса.

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Аналитики сервиса отметили, что в сферы строительства и транспортной логистике стали лидерами по приросту фактических зарплат в июле — сентябре. Относительно третьего квартала 2021 года доход вырос на 10% у строителей и 9% у логистов. На конец сентября такие работники получали в среднем 68,8 тыс. и 58,6 тыс. руб. соответственно.

На этой неделе заместитель главы министерства труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова сообщила, что рост средней номинальной зарплаты по итогам 2021 года прогнозируют на уровне 11,6%.

Компании,Елена Мухтиярова,Минтруд России,
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