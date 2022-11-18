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1 час назад

Загадочная бегущая строка появилась на здании Twitter

Елена Прошина

На здании штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско появилась бегущая строка с нелестными высказываниями о новом владельце соцсети Илоне Маске. Об этом пишут «Известия».

Загадочная бегущая строка появилась на здании Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Видео с перформансом уже появилось в сети. На кадрах видно, как на здании появляются нелестные надписи в адрес бизнесмена.

«Илон Маск — мелкий расист, страдающий манией величия, бесполезный миллиардер, величайший паразит...», — говорится в бегущей строке.

Предполагается, что это сделал активист Алан Марлинг, который с 2017 года оставляет послания на стенах.

Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

Ранее стало известно, что Маск решил закрыть офисы Twitter до понедельника из-за опасений возможных «внутренних диверсий». До этого предприниматель поставил сотрудникам условия – либо они усиленно работают, либо увольняются. После этого, как сообщает New York Times, сотни сотрудников Twitter Inc. предпочли написать заявление об уходе.

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