Загадочная бегущая строка появилась на здании Twitter

На здании штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско появилась бегущая строка с нелестными высказываниями о новом владельце соцсети Илоне Маске. Об этом пишут «Известия».
Видео с перформансом уже появилось в сети. На кадрах видно, как на здании появляются нелестные надписи в адрес бизнесмена.
«Илон Маск — мелкий расист, страдающий манией величия, бесполезный миллиардер, величайший паразит...», — говорится в бегущей строке.
Предполагается, что это сделал активист Алан Марлинг, который с 2017 года оставляет послания на стенах.
Ранее стало известно, что Маск решил закрыть офисы Twitter до понедельника из-за опасений возможных «внутренних диверсий». До этого предприниматель поставил сотрудникам условия – либо они усиленно работают, либо увольняются. После этого, как сообщает New York Times, сотни сотрудников Twitter Inc. предпочли написать заявление об уходе.