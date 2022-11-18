Загадочная бегущая строка появилась на здании Twitter

На здании штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско появилась бегущая строка с нелестными высказываниями о новом владельце соцсети Илоне Маске. Об этом пишут «Известия».

Видео с перформансом уже появилось в сети. На кадрах видно, как на здании появляются нелестные надписи в адрес бизнесмена.

«Илон Маск — мелкий расист, страдающий манией величия, бесполезный миллиардер, величайший паразит...», — говорится в бегущей строке.

Предполагается, что это сделал активист Алан Марлинг, который с 2017 года оставляет послания на стенах.