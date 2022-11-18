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41 минуту назад

FT: Королевская почта Британии решила перейти на пятидневную рабочую неделю

ТАСС

Королевская почта Великобритании объявила о планах перейти на пятидневную рабочую неделю из-за роста убытков компании. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Королевская почта Британии решила сократить рабочую неделю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам ее представителя, этот шаг обусловлен стремлением предотвратить углубляющийся финансовый кризис из-за конфликта с Профсоюзом работников связи. В этой связи обсуждаются такие аспекты, как "сокращенная пятидневная рабочая неделя" вместо шести рабочих дней, а также постепенный переход от "доставки писем к более прибыльной транспортировке посылок".

Королевская почта, по мнению экспертов, "переживает один из самых серьезных кризисов за 506-летнюю историю". Компания ранее заявила об убытках в размере £219 млн (около $250 млн) за последнее полугодие из-за забастовок сотрудников.

Основное требование манифестантов - повышение зарплаты в соответствии с рекордными за последний 41 год темпами инфляции. Согласно данным Национальной статистической службы (Office for National Statistics), инфляция в Соединенном Королевстве составляет 11,1% в годовом исчислении. Однако руководство почты заявило, что дальнейшие забастовки приведут к еще большему сокращению рабочих мест.

Компании,
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