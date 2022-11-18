Королевская почта Британии решила сократить рабочую неделю

Королевская почта Великобритании объявила о планах перейти на пятидневную рабочую неделю из-за роста убытков компании. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

По словам ее представителя, этот шаг обусловлен стремлением предотвратить углубляющийся финансовый кризис из-за конфликта с Профсоюзом работников связи. В этой связи обсуждаются такие аспекты, как "сокращенная пятидневная рабочая неделя" вместо шести рабочих дней, а также постепенный переход от "доставки писем к более прибыльной транспортировке посылок".

Королевская почта, по мнению экспертов, "переживает один из самых серьезных кризисов за 506-летнюю историю". Компания ранее заявила об убытках в размере £219 млн (около $250 млн) за последнее полугодие из-за забастовок сотрудников.