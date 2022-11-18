Ретейлеров призвали сделать «Черную пятницу» «зеленой»

Российский экологический оператор (РЭО) призвал онлайн-магазины использовать как можно меньше упаковки во время распродажи «Черная пятница» (пройдет с 24 по 26 ноября). Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на письмо РЭО в Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы предлагаем снизить количество упаковки, а также перейти на перерабатываемые аналоги. Например, вместо неперерабатываемых видов пластика в упаковке можно использовать картон и бумагу. Причем, произведенные из вторсырья.», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Как считают в операторе, если отказаться от пластика, объемы неперерабатываемой упаковки сократятся примерно на 50%. Это эквивалентно десяткам тонн отходов за два дня действия распродажи.