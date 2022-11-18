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1 час назад

Ритейлеров призвали сделать "Черную пятницу" "зеленой", используя меньше упаковки

Газета.Ru

Российский экологический оператор (РЭО) призвал онлайн-магазины использовать как можно меньше упаковки во время распродажи «Черная пятница» (пройдет с 24 по 26 ноября). Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на письмо РЭО в Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Ретейлеров призвали сделать «Черную пятницу» «зеленой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы предлагаем снизить количество упаковки, а также перейти на перерабатываемые аналоги. Например, вместо неперерабатываемых видов пластика в упаковке можно использовать картон и бумагу. Причем, произведенные из вторсырья.», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Как считают в операторе, если отказаться от пластика, объемы неперерабатываемой упаковки сократятся примерно на 50%. Это эквивалентно десяткам тонн отходов за два дня действия распродажи.

На этой неделе аналитики сервиса ЮKassa подсчитали, что общее количество онлайн-платежей во время распродажи «День холостяка» снизилось на 34% по сравнению с прошлым годом.

Компании,Денис Буцаев,
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