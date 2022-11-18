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1 час назад

"Яндекс Маркет" выкупил оставшиеся товары российской IKEA

ТАССиещё 4

"Яндекс Маркет" выкупил оставшиеся 20 млн товаров российского подразделения IKEA, прекратившего работу, их реализация начнется до конца года, говорится в сообщении маркетплейса.

«Яндекс.Маркет» выкупил оставшиеся в России товары IКЕА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года.<…> "Яндекс Маркет" начнет продажу товаров IKEA до конца года", - отмечается в сообщении.

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, - от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома, уточнили в компании.

В августе на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел, где реализуются товары в том числе от фабрик, поставлявших свои товары в IKEA.

Ранее IKEA объявила о невозможности возобновить продажи в РФ в обозримом будущем. Компания планирует продать четыре фабрики в России.

Компании,Ikea,
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