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52 минуты назад

"Газпром" поставит в Азербайджан до 1 млрд куб. м газа по новому договору

ТАССиещё 4

"Газпром" поставит в Азербайджан до 1 млрд куб. м газа по новому договору до марта 2023 года, говорится в сообщении холдинга.

Россия будет поставлять газ в Азербайджан
Фото: ТАССТАСС

"15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)", - отмечается в сообщении.

Договор предполагает поставку до 1 млрд куб. м газа по март 2023 года, уточнили в "Газпроме".

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SOCAR - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу деятельности компании входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

Компании,Газпром,
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