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31 минуту назад

«Яндекс.Маркет» выкупил остатки товаров IKEA в России

Лера Букина

Маркетплейсу «Яндекс.Маркет» удалось договориться о приобретении остатков товаров IKEA в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс.Маркет» выкупил оставшиеся в России товары IКЕА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом информации о финансовых и других деталей сделки нет.

Речь идет о более 20 млн товаров. Причем они относятся ко всем категориям. Поступить в продажу продукция должна до конца декабря.

Напомним, что «Яндекс.Маркет» приступил к продаже товаров IKEA летом. Купить их можно было у различных партнеров, в частности, из других стран.

В маркетплейсе видят исключительно плюсы от такой сделки. Там считают, что она позволит «Яндекс.Маркета» усилить позиции на рынке онлайн-торговли. Это в особенности касается

категорий DIY & Home. Благодаря популярной шведской продукции количество новых клиентов маркетплейса может возрасти, указывают в пресс-службе площадки.

Ранее «Известия» сообщили, что интернет-ретейлер Ozon получил наибольшую прибыль после ухода иностранных продавцов мебели, в частности, IKEA. Увеличение полугодовой выручки составило 87%.

Также ранее стало известно, что платформа CDEK.Shopping предоставила россиянам возможность заказывать оригинальные товары IKEA с доставкой из Турции.

Компании,Ikea,
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