«Яндекс.Маркет» выкупил оставшиеся в России товары IКЕА

Маркетплейсу «Яндекс.Маркет» удалось договориться о приобретении остатков товаров IKEA в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
При этом информации о финансовых и других деталей сделки нет.
Речь идет о более 20 млн товаров. Причем они относятся ко всем категориям. Поступить в продажу продукция должна до конца декабря.
Напомним, что «Яндекс.Маркет» приступил к продаже товаров IKEA летом. Купить их можно было у различных партнеров, в частности, из других стран.
В маркетплейсе видят исключительно плюсы от такой сделки. Там считают, что она позволит «Яндекс.Маркета» усилить позиции на рынке онлайн-торговли. Это в особенности касается
категорий DIY & Home. Благодаря популярной шведской продукции количество новых клиентов маркетплейса может возрасти, указывают в пресс-службе площадки.
Ранее «Известия» сообщили, что интернет-ретейлер Ozon получил наибольшую прибыль после ухода иностранных продавцов мебели, в частности, IKEA. Увеличение полугодовой выручки составило 87%.
Также ранее стало известно, что платформа CDEK.Shopping предоставила россиянам возможность заказывать оригинальные товары IKEA с доставкой из Турции.