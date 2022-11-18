СМИ: Ротенберг и Тимченко продадут свои активы в Финляндии

Российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко выставят на продажу часть своих активов. Среди них — ледовый дворец Helsinki Hall (бывшая Hartwall Arena), сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ. Сумма сделки не уточняется.

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Пока непонятно, как будет осуществляться продажа, учитывая, что против россиян введены санкции. Однако в управляющей компании Arena Events Oy, владельцем которой является Ротенберг, сообщили, что все «пройдет согласно букве закона».