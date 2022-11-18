Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Ротенберг и Тимченко продадут свои активы в Финляндии

BFM.RUиещё 3

Российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко выставят на продажу часть своих активов. Среди них — ледовый дворец Helsinki Hall (бывшая Hartwall Arena), сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ. Сумма сделки не уточняется.

СМИ: Ротенберг и Тимченко продадут свои активы в Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока непонятно, как будет осуществляться продажа, учитывая, что против россиян введены санкции. Однако в управляющей компании Arena Events Oy, владельцем которой является Ротенберг, сообщили, что все «пройдет согласно букве закона».

При этом, предприниматели не смогут получить деньги от продажи арены напрямую из-за санкций, но сумма может поступить на замороженные счета.

Компании,Роман Ротенберг,Геннадий Тимченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители