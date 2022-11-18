СМИ: Ротенберг и Тимченко продадут свои активы в Финляндии

Российские бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко выставят на продажу часть своих активов. Среди них — ледовый дворец Helsinki Hall (бывшая Hartwall Arena), сообщает ТАСС со ссылкой на финские СМИ. Сумма сделки не уточняется.
Пока непонятно, как будет осуществляться продажа, учитывая, что против россиян введены санкции. Однако в управляющей компании Arena Events Oy, владельцем которой является Ротенберг, сообщили, что все «пройдет согласно букве закона».
При этом, предприниматели не смогут получить деньги от продажи арены напрямую из-за санкций, но сумма может поступить на замороженные счета.