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33 минуты назад

"Транснефть" опровергла сообщения об атаке морским БЛА ВСУ нефтегавани "Шесхарис"

ТАССиещё 5

Информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не соответствует действительности. Никаких повреждений нет, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Транснефть" отреагировала на сообщения об атаке нефтегавани БЛА ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ночью 18 ноября морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске.

Компании,Игорь Демин,Транснефть,
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