"Транснефть" отреагировала на сообщения об атаке нефтегавани БЛА ВСУ

Информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не соответствует действительности. Никаких повреждений нет, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ночью 18 ноября морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске.