"Транснефть" отреагировала на сообщения об атаке нефтегавани БЛА ВСУ

Сообщения об атаке беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности. С таким заявлением выступил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.
Он опроверг распространяющуюся в СМИ информацию об атаке дроном, отметив, что никакого нападения со стороны Украины на нефтегавань не было.
«Соответственно, никаких повреждений там нет», — добавил Демин.
Напомним, что об атаке дрона ВСУ на «Шесхарис» в ночь на 18 ноября ранее сообщал Telegram-канал Mash.
Нефтегавань под Новороссийском является одной из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Она включает в себя 30 резервуаров для топлива общим объемом 820 тысяч кубометров, 16 для мазута и 10 для дизеля.