"Транснефть" отреагировала на сообщения об атаке нефтегавани БЛА ВСУ

Сообщения об атаке беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности. С таким заявлением выступил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

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Он опроверг распространяющуюся в СМИ информацию об атаке дроном, отметив, что никакого нападения со стороны Украины на нефтегавань не было.

«Соответственно, никаких повреждений там нет», — добавил Демин.

Напомним, что об атаке дрона ВСУ на «Шесхарис» в ночь на 18 ноября ранее сообщал Telegram-канал Mash.