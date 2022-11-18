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58 минут назад

"Транснефть" отреагировала на сообщения об атаке дрона ВСУ на нефтегавань

Елена Прошина

Сообщения об атаке беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности. С таким заявлением выступил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

"Транснефть" отреагировала на сообщения об атаке нефтегавани БЛА ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он опроверг распространяющуюся в СМИ информацию об атаке дроном, отметив, что никакого нападения со стороны Украины на нефтегавань не было.

«Соответственно, никаких повреждений там нет», — добавил Демин.

Напомним, что об атаке дрона ВСУ на «Шесхарис» в ночь на 18 ноября ранее сообщал Telegram-канал Mash.

Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в российском городе

Нефтегавань под Новороссийском является одной из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Она включает в себя 30 резервуаров для топлива общим объемом 820 тысяч кубометров, 16 для мазута и 10 для дизеля.

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