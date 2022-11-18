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1 час назад

Сервис Okko сменил учредителя компании

Lenta.ru

Новым бенефициаром онлайн-кинотеатра Okko стал менеджмент компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сервис Okko сменил учредителя компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новым бенефициаром OKKO стал Сергей Шишкин, фактически это означает выкуп компании самим менеджментом», — заявил собеседник информагентства.

Информацию о смене учредителя компании подтвердила пресс-служба российского стримингового сервиса.

В мае 2022 года в рамках трансформации модели управления изменился состав правления Сбербанка. Позднее Сбербанк вышел из состава акционеров ряда компаний экосистемы. Владельцем сервисов «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании «Эвотор» стало акционерное общество (АО) «Новые возможности». В «Сбере» отметили, что акционерное участие компании в ряде активов пересматривается в рамках актуализации стратегии.

В 2021 году сообщалось, что в Okko поменялась команда топ-менеджеров. На должность генерального директора мультимедийный сервиса был назначен Максим Евдокимов, который к команде Okko в декабре 2020 года, а на позицию руководителя «Okko Спорт» — Олег Манжа.

Компании,Олег Манжа,Максим Евдокимов,Сергей Шишкин,Сбербанк России,
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