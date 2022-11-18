Сервис Okko сменил учредителя компании

Новым бенефициаром онлайн-кинотеатра Okko стал менеджмент компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.

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«Новым бенефициаром OKKO стал Сергей Шишкин, фактически это означает выкуп компании самим менеджментом», — заявил собеседник информагентства.

Информацию о смене учредителя компании подтвердила пресс-служба российского стримингового сервиса.

В мае 2022 года в рамках трансформации модели управления изменился состав правления Сбербанка. Позднее Сбербанк вышел из состава акционеров ряда компаний экосистемы. Владельцем сервисов «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании «Эвотор» стало акционерное общество (АО) «Новые возможности». В «Сбере» отметили, что акционерное участие компании в ряде активов пересматривается в рамках актуализации стратегии.