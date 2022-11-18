Крупный ретейлер начал продавать товары ушедшего из России H&M

Интернет-магазин Ozon начал продажу товаров ушедшего из России шведского бренда H&M. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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По данным агентства, в приложении пока доступна мужская и женская одежда, но в скором времени должна появиться детская. В Ozon подчеркнули, что продукция является оригинальной, что «подтверждается всеми необходимыми документами».

«Поставки осуществляются в полном соответствии со всем применимым законодательством», — добавили в пресс-службе компании.

При этом в карточках товаров H&M в качестве продавца указан сам Ozon.