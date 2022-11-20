ЕC начал переговоры с поставщиками сжиженного газа на ближайшие годы

Евросоюз (ЕС) накопил достаточно природного газа, чтобы избежать энергетического кризиса в ближайшие месяцы, и теперь ведет поиск новых поставщиков, которые смогут удовлетворить потребность европейских стран в энергии в ближайшие годы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Сейчас европейские газохранилища заполнены на 95 процентов, однако этого запаса хватит лишь на несколько месяцев, отмечает издание. Восстановить запасы после отказа от российского газа будет непросто. Поставки сжиженного природного газа пока недостаточны и не вырастут до 2026 года, когда войдут в строй дополнительные мощности в США и Катаре.

По сведениям издания, несколько крупных немецкий компаний, в том числе химический гигант BASF и энергетическая фирма Uniper, начали переговоры с американскими экспортерами сжиженного природного газа. Они рассчитывают договориться о возможных поставках, которые начнутся в середине десятилетия.

Переговоры осложняются нежеланием некоторых европейских компаний заключать долгосрочные контракты о закупках газа. Это связывают с тем, что ФРГ и некоторые другие европейские страны готовятся сократить использование ископаемого топлива. Если эти планы удастся реализовать, компании, заключившие долгосрочные контракты на покупку газа, окажутся в невыгодном положении.