Стоимость затрат на терминалы СПГ в Германии увеличилась вдвое

Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии более чем в два раза дороже, чем планировалось ранее. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

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Уточняется, что стоимость терминалов по приему СПГ увеличилась на 3,5 миллиарда евро, а общие траты около 6,56 млрд евро. При этом изначально на данные цели было выделено три миллиарда евро.

По данным издания, одна из причин заключается в том, что Германия решила зафрахтовать два судна, перевозящих СПГ, не на 10 лет, а на 15.

Ранее в городе Вильгельмсхафен на севере Германии завершилось строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов с СПГ. Терминал, благодаря которому ФРГ сможет заменить часть поставок газа из России, начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года.