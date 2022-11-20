Стоимость затрат на терминалы СПГ в Германии увеличилась вдвое

Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии более чем в два раза дороже, чем планировалось ранее. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.
Уточняется, что стоимость терминалов по приему СПГ увеличилась на 3,5 миллиарда евро, а общие траты около 6,56 млрд евро. При этом изначально на данные цели было выделено три миллиарда евро.
По данным издания, одна из причин заключается в том, что Германия решила зафрахтовать два судна, перевозящих СПГ, не на 10 лет, а на 15.
Ранее в городе Вильгельмсхафен на севере Германии завершилось строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов с СПГ. Терминал, благодаря которому ФРГ сможет заменить часть поставок газа из России, начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года.
Ожидается, что к 2023 году в ФРГ будет построено еще шесть мобильных терминалов по приему СПГ на побережьях Северного и Балтийского морей. Их суммарная мощность оценивается более чем в 30 миллиардов кубометров. Также Германия планирует запустить три стационарных терминала в 2025-2026 годах.