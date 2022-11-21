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1 час назад

Часть российских компаний хотят отказаться от премий в 2023 году

Ura.Ru

Около 10% российских компаний намерены сократить или вовсе избавиться от денежных поощрений сотрудников в 2023 году. Причина тому — кризис и желание компаний сэкономить. Об этом сообщают результаты опроса «Работа.ру» и «СберПодбора».

Часть российских компаний откажется от премий сотрудникам
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RUАлексей_Гайнов © URA.RU

«В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться», — пишут «Известия», опираясь на результаты ноябрьских исследований. Там также добавили, что сейчас дополнительные бонусы для работников предлагают лишь 71% компаний. Ранее сервисы сообщали, что 63% работодателей отказались выплачивать новогодние премии.

Основная причина такого решения — это кризис и желание компаний сэкономить. Также немаловажной причиной является снижение конкуренции за кандидатов.

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