Европейские компании стали массово банкротиться

В третьем квартале текущего года европейские компании стали массово подавать заявления на банкротство — число заявлений выросло на 16,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза Eurostat.

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Показатель повышается пятый месяц подряд, например, во втором квартале количество заявлений увеличилось на 2,9 процента в месячном выражении. Самый большой рост числа банкротств отмечается в сегментах «жилищных услуг и питания» (плюс 24 процента), «финансовой и страховой деятельности» (17,8 процента) и «промышленности» (16,2 процента). Лучше ситуация обстоит в секторе «информация и коммуникации» (плюс 1,6 процента) и «транспортировка и хранение», где, наоборот, было зафиксировано снижение в 5,4 процента.

Наибольший рост количества банкротств наблюдается в Венгрии (плюс 110, 6 процента), Испании (66,1 процента) и Литве (плюс четыре процента). При этом в некоторых странах захотевших обанкротиться компаний в третьем квартале было меньше, чем во втором. В Румынии число заявлений упало на 36,1 процента, на Кипре — на 32,7 процента и в Эстонии — на 21,3 процента.

В Eurostat объяснили восходящую тенденцию ростом цен на энергоносители, которые приводят к увеличению расходов для компаний. Однако массовые банкротства, скорее всего, носят временный характер, считает, считает ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов в беседе с «Ведомостями». Он поясняет, что ситуация продлится недолго, поскольку стоимость газа в регионе постепенно снижается. Пухов добавил, что сдержать стремительный рост банкротств поможет государственная поддержка бизнеса.