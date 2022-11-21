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1 час назад

Европейцы захотели массово обанкротиться

Lenta.ru

В третьем квартале текущего года европейские компании стали массово подавать заявления на банкротство — число заявлений выросло на 16,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза Eurostat.

Европейские компании стали массово банкротиться
Фото: UnsplashUnsplash

Показатель повышается пятый месяц подряд, например, во втором квартале количество заявлений увеличилось на 2,9 процента в месячном выражении. Самый большой рост числа банкротств отмечается в сегментах «жилищных услуг и питания» (плюс 24 процента), «финансовой и страховой деятельности» (17,8 процента) и «промышленности» (16,2 процента). Лучше ситуация обстоит в секторе «информация и коммуникации» (плюс 1,6 процента) и «транспортировка и хранение», где, наоборот, было зафиксировано снижение в 5,4 процента.

Наибольший рост количества банкротств наблюдается в Венгрии (плюс 110, 6 процента), Испании (66,1 процента) и Литве (плюс четыре процента). При этом в некоторых странах захотевших обанкротиться компаний в третьем квартале было меньше, чем во втором. В Румынии число заявлений упало на 36,1 процента, на Кипре — на 32,7 процента и в Эстонии — на 21,3 процента.

В Eurostat объяснили восходящую тенденцию ростом цен на энергоносители, которые приводят к увеличению расходов для компаний. Однако массовые банкротства, скорее всего, носят временный характер, считает, считает ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов в беседе с «Ведомостями». Он поясняет, что ситуация продлится недолго, поскольку стоимость газа в регионе постепенно снижается. Пухов добавил, что сдержать стремительный рост банкротств поможет государственная поддержка бизнеса.

На фоне теплой погоды в Европе цены на газ несколько месяцев подряд продолжают падать с пиковой отметки выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров. При этом трейдеры внимательно следят за тенденциями на рынке, где пока наблюдается профицит газа за счет заполнения многих хранилищ почти до 100 процентов.

Компании,Сергей Пухов,ВШЭ,ЕС,
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