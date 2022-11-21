Производители иван-чая захотели выкупить активы Lipton в России

Несколько российских производителей иван-чая рассматривают вопрос приобретения подразделения Ekaterrа, которое производит в РФ чай бренда Lipton. Об этом заявил председатель союза Александр Хлынов, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Компания также занимается дистрибуцией данной марки.

Покупку планирует обсудить с производителем Союз производителей иван-чая от лица нескольких инвесторов, отметил собеседник. По его словам, соответствующее предложение отправили в российский офис компании некоторое время назад. Оно было передано в головную компанию.

Основная задача, по словам главы союза, - сохранение профессиональной команды и дистрибуции Lipton. Он напомнил о том, что доля бренда на российском рынке оценивалась в 7%.

Сделка позволит решить вопрос сбыта для российских производителей иван-чая, уточнил Хлынов.

Ekaterra ранее анонсировала прекращение работы в России. Она владеет известными чайными марками Lipton, Saito и Brooke Bond.