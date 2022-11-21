Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Производители иван-чая захотели выкупить активы Lipton в России

Лера Букина

Несколько российских производителей иван-чая рассматривают вопрос приобретения подразделения Ekaterrа, которое производит в РФ чай бренда Lipton. Об этом заявил председатель союза Александр Хлынов, передает РИА Новости.

Производители иван-чая захотели выкупить активы Lipton в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания также занимается дистрибуцией данной марки.

Покупку планирует обсудить с производителем Союз производителей иван-чая от лица нескольких инвесторов, отметил собеседник. По его словам, соответствующее предложение отправили в российский офис компании некоторое время назад. Оно было передано в головную компанию.

Основная задача, по словам главы союза, - сохранение профессиональной команды и дистрибуции Lipton. Он напомнил о том, что доля бренда на российском рынке оценивалась в 7%.

Сделка позволит решить вопрос сбыта для российских производителей иван-чая, уточнил Хлынов.

Ekaterra ранее анонсировала прекращение работы в России. Она владеет известными чайными марками Lipton, Saito и Brooke Bond.

Ранее стало известно об уходе с российского рынка производителя чая и сахарозаменителей Milford — немецкой Laurens Spethmann Holding AG&Co. KG. Теперь дочерним предприятием холдинга (ООО «Милфорд») владеет его гендиректор Илья Блинов.

Компании,Илья Блинов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители