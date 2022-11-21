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27 минут назад

Норвежская компания возобновила поставки в Россию запчастей для турбин

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Норвежская компания Bergen Engines решила возобновить поставки в Россию деталей для ремонта газовых турбин, сообщают норвежские СМИ.

Норвежская компания возобновила экспорт в РФ запчастей для турбин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания вновь начала поставлять свою продукцию в Россию для выполнения долгосрочных договорных обязательств, сообщает Bergens Tidende.

Ввезенные запчасти направят на ремонт 22 газовых турбин, которые поставлены фирмой «Русской медной компании» в 2019 году.

Управляющий директор компании Йон Эрик Рев уточнил, что решение о возобновлении работы с Россией было принято после консультации с владельцами компании из Великобритании. Речь идет о контрактах, которые были подписаны несколько лет назад, добавил он.

После начала российской спецоперации Bergen Engines объявила о полном прекращении деятельности в России, напоминает ТАСС.

Отметим, что в последнее время многие компании, которые объявляли об уходе с российского рынка, стали возвращаться в Россию. Так, в начале ноября стало известно, что бренды Yves Saint Laurent и Lancome решили возобновить поставки в Россию.

Компании,Русская медная компания,
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