Норвежская компания возобновила экспорт в РФ запчастей для турбин

Норвежская компания Bergen Engines решила возобновить поставки в Россию деталей для ремонта газовых турбин, сообщают норвежские СМИ.

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Компания вновь начала поставлять свою продукцию в Россию для выполнения долгосрочных договорных обязательств, сообщает Bergens Tidende.

Ввезенные запчасти направят на ремонт 22 газовых турбин, которые поставлены фирмой «Русской медной компании» в 2019 году.

Управляющий директор компании Йон Эрик Рев уточнил, что решение о возобновлении работы с Россией было принято после консультации с владельцами компании из Великобритании. Речь идет о контрактах, которые были подписаны несколько лет назад, добавил он.

После начала российской спецоперации Bergen Engines объявила о полном прекращении деятельности в России, напоминает ТАСС.