Норвежская компания возобновила экспорт в РФ запчастей для турбин

Норвежская компания Bergen Engines решила возобновить поставки в Россию деталей для ремонта газовых турбин, сообщают норвежские СМИ.
Компания вновь начала поставлять свою продукцию в Россию для выполнения долгосрочных договорных обязательств, сообщает Bergens Tidende.
Ввезенные запчасти направят на ремонт 22 газовых турбин, которые поставлены фирмой «Русской медной компании» в 2019 году.
Управляющий директор компании Йон Эрик Рев уточнил, что решение о возобновлении работы с Россией было принято после консультации с владельцами компании из Великобритании. Речь идет о контрактах, которые были подписаны несколько лет назад, добавил он.
После начала российской спецоперации Bergen Engines объявила о полном прекращении деятельности в России, напоминает ТАСС.
Отметим, что в последнее время многие компании, которые объявляли об уходе с российского рынка, стали возвращаться в Россию. Так, в начале ноября стало известно, что бренды Yves Saint Laurent и Lancome решили возобновить поставки в Россию.