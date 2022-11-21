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3 часа назад

В ЦБ дали разъяснения о переводе клиентов в другую компанию при оформлении ОСАГО

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Переводить в другую компанию невыгодных для себя клиентов при оформлении электронного полиса ОСАГО недопустимо. Об этом Банк России предупредил российских страховщиков в соответствующем письме, пишет РИА Новости. По данным регулятора, некоторые страховые компании перенаправляли клиентов на сайты других компаний, когда они начинали заполнять заявления о заключении договора е-ОСАГО. Таким образом компании отбирали для себя более выгодных клиентов и отсекали потенциально убыточных, указали в ЦБ. «Переадресация возможна исключительно на сайт Российского союза автостраховщиков и только для автовладельцев из Республики Крым и Севастополя в случае проблем с работой сайта страховой компании. В остальных случаях такая практика является недобросовестной и ущемляет права потребителей», - уточнили в Банке России.

Компании,Банк России,
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