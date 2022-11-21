Норвежская компания возобновила экспорт в РФ запчастей для турбин

Норвежская компания Bergen Engines приняла решение возобновить поставки в Россию деталей для ремонта газовых турбин. Об этом проинформировала газета Bergens Tidende.

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Отмечается, что продукцию снова начали ввозить в страну для того, чтобы выполнить долгосрочные договорные обязательства.

Запчасти, которые будут ввезены на территорию РФ, отправят на ремонт 22 газовых турбин. Их три года назад поставила фирма «Русская медная компания».

По словам управляющего директора компании Йона Эрика Рева, решение о возобновлении поставок приняли после проведения консультаций с владельцами в Великобритании.

«Речь идет о контрактах, которые были подписаны несколько лет назад», - указал он.

Ранее Bergen Engines сообщила, что прекращает деятельность на территории РФ. Этому способствовала специальная военная операция на Украине.

В составе Bergen Engines - расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро и сеть сервисных центров в семи странах мира.