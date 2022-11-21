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39 минут назад

Экономист Беляев заявил об отсутствии риска массового банкротства компаний в России

Газета.Ruиещё 1

Массового банкротства компаний в России не будет, несмотря на сильное внешнее экономическое давление, так как перед бизнесом сейчас открываются новые перспективы. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

Экономист рассказал о риске массового банкротства компаний в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас достаточно много переключений на Восток, есть определенные успехи в вопросе импортозамещения, открываются новые пространства для деятельности компаний. Это отличает нас от европейских предприятий, которым некуда деваться ввиду отсутствия заместительных направлений», — отметил Беляев.

По его словам, сейчас правительство прилагает серьезные усилия, чтобы компании держались на плаву. Речь идет о субсидиях, льготных кредитах и специальном налогообложении. Однако отдельные случаи банкротства все равно будут, что будет говорить о неспособности этих компаний подстроиться под новые условия работы.

Он добавил, что в первую очередь могут обанкротиться те компании, чья деятельность была заключена в поставках полностью зарубежных компонентов и деталей.

Компании,Михаил Беляев,
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