Экономист рассказал о риске массового банкротства компаний в России

Массового банкротства компаний в России не будет, несмотря на сильное внешнее экономическое давление, так как перед бизнесом сейчас открываются новые перспективы. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист Михаил Беляев.
«У нас достаточно много переключений на Восток, есть определенные успехи в вопросе импортозамещения, открываются новые пространства для деятельности компаний. Это отличает нас от европейских предприятий, которым некуда деваться ввиду отсутствия заместительных направлений», — отметил Беляев.
По его словам, сейчас правительство прилагает серьезные усилия, чтобы компании держались на плаву. Речь идет о субсидиях, льготных кредитах и специальном налогообложении. Однако отдельные случаи банкротства все равно будут, что будет говорить о неспособности этих компаний подстроиться под новые условия работы.
Он добавил, что в первую очередь могут обанкротиться те компании, чья деятельность была заключена в поставках полностью зарубежных компонентов и деталей.