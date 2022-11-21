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18 минут назад

Авиакомпании призвали разрешить полеты с одним пилотом

Лера Букина

Авиакомпании и регуляторы ряда стран сочли необходимым позволить осуществлять полеты пассажирских самолетов с одним пилотом в кабине. Они считают, что это приведет к сокращению затрат, передает Bloomberg.

Авиакомпании призвали разрешить полеты с одним пилотом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За принятие такой меры выступили 40 стран, в частности, Германия, Великобритания и Новая Зеландия. Они подали обращение в Международную организацию гражданской авиации ООН (ИКАО), которая занимается разработкой авиационных стандартов.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) работает с производителями самолетов для определения качества выполнения полетов с одним пилотом и подготовки соответствующих норм. Правила могут вступить в силу в 2027 году.

Программа предполагает несколько этапов. Первый предусматривает одиночное пилотирование в режиме крейсерского полета – нагрузка на экипаж будет ниже, чем при взлете и посадке. У второго пилота будет возможность отдыхать в салоне.

В Управлении гражданской авиации Великобритании подчеркнули, что за переходом на полеты с одним пилотом последует ужесточение медицинских требований к членам экипажа. Кроме того, там указывают на то, что это может отразиться на их психическом здоровье и удовлетворенности работой.

Командир экипажа Airbus A330 компании Qantas Airways Тони Лукас (возглавляет Австралийскую и Международную ассоциацию пилотов) отметил, что пилот, будучи один в кабине, может не справиться с эмоциональным напряжением в чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Мьянмы намерены возобновить регулярное прямое авиасообщение с Россией.

Компании,ООН,
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