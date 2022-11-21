Германия не видит противоречий в покупке российского газа у Азербайджана

«В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти», – добавил он.