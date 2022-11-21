Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Германия не видит противоречий в покупке российского газа у Азербайджана

Елена Прошина

Официальный представитель Минэкономики Германии заявил, что нет никаких противоречий в планах Евросоюза покупать газ у Азербайджана, даже если он может оказаться российского происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Германия не видит противоречий в покупке российского газа у Азербайджана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ноябре российская энергетическая компания «Газпром» возобновила поставки газа в Азербайджан. При этом ещё в июле Брюссель также заключил сделку с Баку, согласно которой экспорт газа из Азербайджана в страны Евросоюза будет удвоен к 2027 году.

«Мы ясно заявили, что мы хотим стать независимыми от поставок российского газа... Это прозрачный процесс», – прокомментировал ситуацию представитель МИД ФРГ.

Он также отметил, что сейчас российский газ не поступает в Германию напрямую по трубопроводам, но нельзя исключать, что энергоноситель, купленный у Азербайджана, может быть российского происхождения.

«В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти», – добавил он.

Ранее стало известно, что «Газпром» продает газ в Европу транзитом через Украину через газоизмерительную станцию «Суджа».

Компании,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители