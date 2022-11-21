Германия не видит противоречий в покупке российского газа у Азербайджана

Официальный представитель Минэкономики Германии заявил, что нет никаких противоречий в планах Евросоюза покупать газ у Азербайджана, даже если он может оказаться российского происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ноябре российская энергетическая компания «Газпром» возобновила поставки газа в Азербайджан. При этом ещё в июле Брюссель также заключил сделку с Баку, согласно которой экспорт газа из Азербайджана в страны Евросоюза будет удвоен к 2027 году.
«Мы ясно заявили, что мы хотим стать независимыми от поставок российского газа... Это прозрачный процесс», – прокомментировал ситуацию представитель МИД ФРГ.
Он также отметил, что сейчас российский газ не поступает в Германию напрямую по трубопроводам, но нельзя исключать, что энергоноситель, купленный у Азербайджана, может быть российского происхождения.
«В настоящий момент у нас нет никаких санкций против импорта российского газа в ЕС. Мы запланировали стать независимыми от российского газа. И де-факто мы не импортируем российский газ. Но и никаких санкций против него в ЕС нет, чего нельзя сказать об угле и нефти», – добавил он.
Ранее стало известно, что «Газпром» продает газ в Европу транзитом через Украину через газоизмерительную станцию «Суджа».