В Польше суд отменил штраф для «Газпрома» по «Севпотоку-2»

Штраф в размере 29,08 млрд злотых (€6,46 млрд) по строительству экспортного газопровода «Северный поток-2», наложенный на «Газпром» в 2020 году, отменен решением польского суда. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock Nord Stream 2 / Paul Langrock

Отмечается, что в 2020 году Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган страны) наложил на российскую компанию рекордный штраф в размере €6,46 млрд.

Кроме того, штраф в размере 234 млн злотых (€52 млн) был выписан европейским партнерам «Газпрома» - компаниям Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Уточняется, что санкция была максимально возможной в рамках законодательства Польши. Сумма штрафа составила 68,5% от суммы инвестиций в проект. Она была рассчитана на основе годового оборота компаний.

В антимонопольном ведомстве посчитали, что компании пытались создать совместное предприятие. Это, в свою очередь, могло привести к ограничению конкуренции и усилению позиций «Газпрома».

Юристы компаний обжаловали решение польского регулятора. Они сделали акцент на том, что решение UOKiK нарушало «принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства».