Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
56 минут назад

В Польше суд отменил штраф для «Газпрома» по «Северному потоку-2»

Илья Родин

Штраф в размере 29,08 млрд злотых (€6,46 млрд) по строительству экспортного газопровода «Северный поток-2», наложенный на «Газпром» в 2020 году, отменен решением польского суда. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В Польше суд отменил штраф для «Газпрома» по «Севпотоку-2»
Фото: Nord Stream 2 / Paul LangrockNord Stream 2 / Paul Langrock

Отмечается, что в 2020 году Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган страны) наложил на российскую компанию рекордный штраф в размере €6,46 млрд.

Кроме того, штраф в размере 234 млн злотых (€52 млн) был выписан европейским партнерам «Газпрома» - компаниям Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Уточняется, что санкция была максимально возможной в рамках законодательства Польши. Сумма штрафа составила 68,5% от суммы инвестиций в проект. Она была рассчитана на основе годового оборота компаний.

В антимонопольном ведомстве посчитали, что компании пытались создать совместное предприятие. Это, в свою очередь, могло привести к ограничению конкуренции и усилению позиций «Газпрома».

Юристы компаний обжаловали решение польского регулятора. Они сделали акцент на том, что решение UOKiK нарушало «принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства».

В итоге, после двух лет судебного разбирательства, суд вынес решение в пользу «Газпрома». Вместе с тем, польский регулятор заявил, что удивлен решением суда и будет его обжаловать.

Компании,ФАС России,Shell,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители