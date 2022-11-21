Молдавия назвала долг перед "Газпромом"

Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждает, что долг компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" составляет $590,8 млн.

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"Долг "Молдовагаза" за поставленный "Газпромом" газ составил $590,8 млн", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

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В нем отмечается, что большая часть этой суммы - $394,1 млн - образовалась в период с 2011 по 2015 год, когда у власти в Молдавии были правительства, сформированные коалицией "Альянс за европейскую интеграцию". Еще $144,8 млн приходится на период с 1990 по 2007 год, и $37,3 млн - долг за поставки в декабре 2021 года, когда у власти было правительство правящей ныне Партии действия и солидарности. Еще $14 млн долга, как выяснили аудиторы, образовалось в первой половине 1999 года, до образования "Молдовагаза".

Параллельно со Счетной палатой аудит задолженности перед "Газпромом" проводят норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и Forensic Risk Alliance & Co. Limited из Великобритании, которых наняло правительство Молдавии. Планируется уточнить задолженность за газ, поставленный на правобережную часть Молдавии с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. Аудиторы также сосредоточатся на оценке активов, ранее переданных "Газпрому" в счет погашения задолженности, и при необходимости проведут переоценку этих активов. Также будет проверена законность уступки долга компании Factoring Finance.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Правительство Молдавии настояло на привлечении зарубежного аудитора и обязалось сделать это до 1 мая 2022 года, однако этого не произошло. В Кишиневе объяснили, что не смогли пригласить в республику зарубежных аудиторов из-за ситуации на Украине.