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48 минут назад

"Газпром" сообщил об "оседании" на Украине предназначенного для Молдавии газа

ТАССиещё 18

"Газпром" фиксирует "оседание" на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«Газпром» сообщил об «оседании» на Украине газа для Молдавии
Фото: ТАССТАСС

"Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. 21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.

"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - подчеркнули в холдинге.

Компании,Газпром,
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