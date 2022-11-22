«Газпром» сообщил об «оседании» на Украине газа для Молдавии

"Газпром" фиксирует "оседание" на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится. Об этом говорится в сообщении холдинга.
"Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. 21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - сказано в сообщении.
"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - подчеркнули в холдинге.