Белоруссия захотела повысить тариф на транзит российской нефти

"Мы получили соответствующее письмо от наших белорусских коллег, где они просят об увеличении тарифа на 39% с обоснованием того, что они ожидают падения грузооборота по их системе с будущего года в 2 раза", - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации с тарифами на транзит через Белоруссию.