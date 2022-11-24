Тбилиси отказался закупать российские вагоны метро

Мэрия Тбилиси из-за возможных санкций отказалась покупать вагоны метро у российской компании «Метровагонмаш», которая ранее выиграла соответствующий тендер Европейского банка реконструкции и развития, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что решение принято на основании консультаций с ЕБРР из-за вероятности попадания «Метровагонмаша» под западные санкции.

Градоначальник отметил, что совместно с ЕБРР ведутся переговоры с другими компаниями о закупке вагонов.

Тендер был объявлен ЕБРР в феврале 2020 года, а победитель выявлен в декабре прошлого. Однако в марте этого года ЕБРР временно приостановил перечисление денег для приобретения вагонов – около 50 млн евро для покупки 44 вагонов для Тбилисского метрополитена.