Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
39 минут назад

Тбилиси отказался закупать российские вагоны метро

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Мэрия Тбилиси из-за возможных санкций отказалась покупать вагоны метро у российской компании «Метровагонмаш», которая ранее выиграла соответствующий тендер Европейского банка реконструкции и развития, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Тбилиси отказался закупать российские вагоны метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что решение принято на основании консультаций с ЕБРР из-за вероятности попадания «Метровагонмаша» под западные санкции.

Градоначальник отметил, что совместно с ЕБРР ведутся переговоры с другими компаниями о закупке вагонов.

Тендер был объявлен ЕБРР в феврале 2020 года, а победитель выявлен в декабре прошлого. Однако в марте этого года ЕБРР временно приостановил перечисление денег для приобретения вагонов – около 50 млн евро для покупки 44 вагонов для Тбилисского метрополитена.

Компании,Каха Каладзе,Метровагонмаш,Европейский банк реконструкции и развития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители