СБУ пришла с обысками в энергокомпанию VS Energy

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски в энергетической компании VS Energy, владеющей несколькими областными энергокомпаниями страны. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в СБУ.

Фото: ТАСС ТАСС

Собеседник газеты заявил, что VS Energy связана с российскими бизнесменами, против которых на Украине ввели санкции, «поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками».

«Экономическая правда» отмечает, что украинский суд ранее наложил арест на доли в предприятиях, связанных с VS Energy, - это АО «Житомироблэнерго» (95,54 процента), АО « Херсоноблэнерго» (99,99 процента), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9 процента), АО «Черновцыоблэнерго» ( 96,78 процента) и АО «Ровнооблэнерго» (93,24 процента).

Ранее украинские власти решили национализировать стратегически значимые предприятия - «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Предприятия связаны с Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Сообщалось, что акции предприятий будут принудительно отчуждены в собственность государства.