Авиакомпании начали получать SSJ100 с подержанными двигателями

До конца года российская авиакомпания «Азимут» получит 17-й в своем парке самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), однако он станет первым не только для перевозчика, но и для всей отечественной авиации новым бортом, на который пришлось установить подержанные двигатели. Об этом со ссылкой на источники в авиапроме, самой авиакомпании и Минтрансе пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лайнер должны были передать раньше, но в Росавиации долго решали вопрос, как оформлять документацию летной годности для такого SSJ100. В итоге решили оставить в формулярах указание на установку двигателя второй категории.

Видео дня

В материале отмечается, что этот прецедент станет только началом — в следующем году количество новых SSJ с двигателями из подменного пула вырастет. Как минимум несколько бортов из плана 2022 года будут укомплектованы таким образом. В частности, готовность получить такие самолеты уже в декабре подтвердили в авиакомпании Red Wings.

Сама по себе установка подержанного двигателя не влияет на безопасность, поскольку агрегаты имеют небольшой налет и находятся в исправном состоянии. Но другие перевозчики опасаются, что их использование в новых лайнерах приведет к невозможности ремонта уже эксплуатирующихся бортов, ведь двигатели больше взять неоткуда.

Компания PowerJet прекратила выпуск мотора SaM146, так как французский партнер Safran отказался от сотрудничества после ввода российских войск на Украину и последовавших вслед за этим санкций Евросоюза, а без него производство агрегатов и ремонт их горячей части невозможен. С этого момента на SSJ100 ставят только те двигатели, которые уже выпущены.

Сам подменный пул был создан в 2019 году, на тот момент, пишет издание, в нем было 17 двигателей. Перевозчики регулярно жаловались на их нехватку, но за три года агрегатов не стало больше, потому что Safran на фоне провала SSJ100 на международном рынке не хотел инвестировать в расширение производства.

В настоящее время в России ведется разработка двигателя ПД-8, который предполагается ставить на импортозамещенную модификацию Superjet 100 — Superjet New. Вопрос замены двигателей в нынешнем летном парке обсуждается. Однако в комплексной программе развития авиаотрасли указано, что до 2030 года в России выпустят 314 двигателей ПД-8, при этом 284 из них должны получить выпущенные в те же сроки 142 лайнера, так что остатков на ремоторизацию точно не хватит.