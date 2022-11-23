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48 минут назад

Российский партнер британской Lush откроет на ее месте новую косметическую сеть Oomph

Газета.Ru

Российский партнер ушедшей из России британской косметической компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров запускает новую сеть Oomph (перевод с англ. «шарм»), которая специализируется на продаже косметики ручной работы. Об этом предприниматель рассказал в разговоре с изданием РБК.

На месте Lush в России откроется новая косметическая сеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первые семь магазинов нового бренда должны открыться в Москве в начале декабря на местах, которые прежде занимал Lush.

В бывшем флагманском магазине Lush на Тверской улице, кроме торговой зоны, организуют кафе для посетителей. Меню составит шеф-ресторатор Глен Баллис, преимущественно в него включат выпечку.

Операционным управлением нового бренда займется ООО «Лист», которую создал Азаров в августе 2022 года. Инвестиции в новый проект он оценил в размере 100 млн руб. В бизнес предприниматель вложит свои собственные деньги.

10 марта парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и поставки продукции в Россию. В первой половине июля газета «Коммерсантъ» написала, что организация планирует закрыть все магазины в России из-за проблем с поставками.

Компании,Дмитрий Азаров,Глен Баллис,
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