На месте Lush в России откроется новая косметическая сеть

Российский партнер ушедшей из России британской косметической компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров запускает новую сеть Oomph (перевод с англ. «шарм»), которая специализируется на продаже косметики ручной работы. Об этом предприниматель рассказал в разговоре с изданием РБК.

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Первые семь магазинов нового бренда должны открыться в Москве в начале декабря на местах, которые прежде занимал Lush.

В бывшем флагманском магазине Lush на Тверской улице, кроме торговой зоны, организуют кафе для посетителей. Меню составит шеф-ресторатор Глен Баллис, преимущественно в него включат выпечку.

Операционным управлением нового бренда займется ООО «Лист», которую создал Азаров в августе 2022 года. Инвестиции в новый проект он оценил в размере 100 млн руб. В бизнес предприниматель вложит свои собственные деньги.