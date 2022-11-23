В России нашли замену Lush

В России запустят новую косметическую сеть на местах ушедшей британской Lush. О своих планах это сделать сообщил РБК российский партнер Lush Cosmetics Дмитрий Азаров.
Данная сеть будет специализироваться на продажах косметики ручной работы. Бренд будет называться Oomph (перевод с англ. «шарм»). Магазины откроют двери для посетителей в Москве на семи площадках Lush.
У бывшего флагманского магазина Lush на Тверской улице будет новая концепция. В частности, там появится кафе.
За операционное управление новой маркой будет отвечать компания ООО «Лист», которая была летом создана самим же предпринимателем. Что касается инвестиций в проект, то они оцениваются в 100 млн рублей.
В самом начале под новым брендом будут производить мыло, шампуни, гели для душа, свечи. В общей сложности будет насчитываться порядка ста наименований товаров.
Бренд Lush присутствовал в РФ более 20 лет. Согласно отчету компании за 2021 финансовый год, суммарный оборот Lush сократился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до £780,2 млн.