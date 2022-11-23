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1 час назад

В Tesla описали Илона Маска фразой «неприступный тиран»

Газета.Ru

Во внутреннем опросе компании Tesla, проведенном в 2018 году, сотрудники выражали обеспокоенность по поводу действий Илона Маска на посту руководителя производителя электрокаров. Об этом сообщает Business Insider.

Сотрудники Tesla описали Маска фразой «неприступный тиран»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что результаты секретного опроса, которые ранее не публиковали в СМИ, были отправлены в марте 2018 года в переписке между двумя топ-менеджерами. По данным издания, бывший директор по персоналу Tesla Габриэль Толедано отправила документ члену правления Tesla Ире Эренпрайс.

«Обзор результатов опроса сотрудников. Плохо в компетенциях, особенно в вице-президентах, и плохо в лидерстве, в основном из-за Илона», — указала Толедано в сообщении с прикрепленным файлом.

Однако подборка ответов об Илоне Маске показала, что сотрудники жалуются на корпоративную культуру, недостатки в лидерстве, возможностях для общения и условиях увольнения.

«Илон является техническим руководителем высочайшего уровня, и все же многие считают его неприступным тираном, который обесценивает вклад персонала и может уволить его по прихоти. Мы вроде бы относимся к главном отделу компании, но тоже являемся расходуемым ресурсом, как и любые другие», — констатировал один из опрошенных.

Тем не менее вне компетенций Маска как личности работу Tesla оценили достаточно положительно. Согласно результатам, 65% опрошенных заявили, что доверяют топ-менеджменту «сбалансировать интересы сотрудников с интересами компании», а 58% сотрудников ответили, что чувствуют «справедливое вознаграждение» за свою работу.

Ранее сообщалось, что Илон Маск определился с кандидатурой своего возможного преемника на посту генерального директора Tesla.

Компании,Илон Маск,
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