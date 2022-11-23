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1 час назад

«Молдовагаз» раскрыл причину «оседания» газа на Украине

Лера Букина

Власти Молдавии специально оставили некоторый объем газа в сетях украинского оператора в связи с теплой погодой и более поздним началом отопительного сезона. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Молдовагаз» раскрыл причину «оседания» газа на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, у молдавской стороны не было возможности «сдать на хранение» невостребованный потребителями в первой половине ноября объем газа.

«А отказаться от него, в условиях ограниченных поставок газа от ПАО «Газпром» в пропорции 51% от объема, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября», - добавил Чебан.

Ранее «Газпром» сообщил об «оседании» на Украине предназначенного для Молдавии российского газа. Он предупредил о возможном сокращении подачи.

Сегодня вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что «осевший» на украинской территории газ — резервы Молдавии. Он также подчеркнул, что за этот газ будет произведена оплата. Спыну отметил, что молдавская сторона получает газ из РФ в полном объеме. При этом, по его словам, некоторый объем находится на украинской и румынской территории до того, как попадает в страну.

Компании,Вадим Чебан,Андрей Спыну,Газпром,
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