«Молдовагаз» раскрыл причину «оседания» газа на Украине

Власти Молдавии специально оставили некоторый объем газа в сетях украинского оператора в связи с теплой погодой и более поздним началом отопительного сезона. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан .

По его словам, у молдавской стороны не было возможности «сдать на хранение» невостребованный потребителями в первой половине ноября объем газа.

«А отказаться от него, в условиях ограниченных поставок газа от ПАО «Газпром» в пропорции 51% от объема, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября», - добавил Чебан.

Сегодня вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что «осевший» на украинской территории газ — резервы Молдавии. Он также подчеркнул, что за этот газ будет произведена оплата. Спыну отметил, что молдавская сторона получает газ из РФ в полном объеме. При этом, по его словам, некоторый объем находится на украинской и румынской территории до того, как попадает в страну.