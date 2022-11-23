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57 минут назад

«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине

Lenta.ruиещё 8

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что участок нефтепровода «Дружба» на территории Украины частично остановлен. Его слова приводит ТАСС.

«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
Фото: 

«Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю. Прокачка в направлении Чехии и Словакии от "Будковце" идет, так как там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток», — рассказал он.

По словам Демина, нефть с территории Белоруссии в направлении Украины поступает, однако если Киев не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», то транзит по ним также будет остановлен.

Прокачка по украинскому участку нефтепровода останавливалась на прошлой неделе. 15 ноября Украина уведомила российскую «Транснефть», что приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения.

Компании,Игорь Демин,Транснефть,
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