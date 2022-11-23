«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине

«Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю. Прокачка в направлении Чехии и Словакии от "Будковце" идет, так как там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток», — рассказал он.