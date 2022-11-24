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1 час назад

Wildberries допустил ребрендинг названия

Лера Букина

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила проведения частичного ребрендинга названия онлайн-ретейлера. Предприниматель подчеркнула, что оно может сократиться до аббревиатуры WB в логотипе, передает ТАСС.

Wildberries может изменить название
Фото: ТАССТАСС

При этом она указала на отсутствие точных сроков реализации данной задумки. Предприниматель назвала новый проект «факультативной историей».

Бакальчук также высказалась о выручке маркетплейса. Так, его оборот может увеличиться почти в два раза до конца 2022 года, полагает она.

Бакальчук подчеркнула, что Wildberries присутствует на международных рынках, в частности, в Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии. Она указала на планы развиваться и в Узбекистане.

Wildberries нашел способ заработать на клиентах

Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили о планах компании инвестировать около 7,5 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса во Владимирской области. Возводить новый логоцентр в муниципальном образовании Воршинское Собинского района начнут уже весной следующего года. Площадь объекта будет составлять 100 тысяч квадратных метров.

Компании,Татьяна Бакальчук,
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