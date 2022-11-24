Активы Nissan в России передали государству

Петербургский автозавод японской компании Nissan перешел в собственность государства. Как сообщает «Интерфакс», ФГУП НАМИ стало владельцем 100 процентов уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Концерн приостановил работу в России в марте. Позднее стало известно, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Отмечалось, что после передачи активов в госсобственность сотрудники российского подразделения Nissan сохранят работу в течение года.

Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, бывший завод концерна в Санкт-Петербурге начнет выпускать китайские автомобили. Российские власти собираются привлечь китайский автоконцерн FAW при посредничестве «КамАЗа», однако план не окончательный.