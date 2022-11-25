«Яндекс» будет скрывать фейковые скидки на товары

«Яндекс» запустил алгоритм, проверяющий на достоверность скидки на товары в поиске. Теперь покупателю будут показывать информацию о скидке, если продавец до этого не поднимал цену, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Алгоритм анализирует стоимость товара за два предыдущих месяца. Магазины могут передавать «Яндексу» данные о скидках, чтобы они появились в поиске. Рядом с каждой скидкой будет указано, что она прошла проверку, а также на сколько процентов снизилась стоимость товара. Если покупатель захочет посмотреть все товары, которые продаются по акции, он сможет воспользоваться специальным фильтром.

Контроль за такими манипуляциями вводят и другие участники рынка e-commerce. В Wildberries рассказали, что отслеживать изменение цен на товары могут и сами покупатели: для этого в карточках товаров представлен график с динамикой его стоимости. Это позволяет убедиться, что продавец действительно предоставил честную скидку на товар.

В Ozon рассчитывают оптимальный дисконт на основе базовой цены товара, использую данные за последние 30 дней до добавления позиции в акцию, а также аналитику по категории. На «Авито» есть специальные индикаторы цены, с помощью которых можно увидеть, на сколько она соответствует рыночной.

Эксперты отмечают, что рынок заинтересован в том, чтобы сократить недобросовестную конкуренцию и избежать неоправданных преференций, которые получают жульничающие продавцы. Объективная информация о дисконте нужна как покупателям, так и продавцам, — для структур, использующих честные методы продвижения, это один из способов улучшения имиджа, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.