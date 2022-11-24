Заявка Microsoft на приобретение Activision может быть заблокирована

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подаст антимонопольный иск, который заблокирует заявку Microsoft Corp на $69 млрд о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard Inc, пишет Reuters.

Цель такого приобретения — ставка Microsoft в конкурентной борьбе с лидерами рынка видеоигр, Tencent и Sony. Microsoft, которая является производителем игровой консоли Xbox, объявила о сделке по покупке Activision, производителя популярных игр Call of Duty и Candy Crush, что стало крупнейшей сделкой в игровой индустрии.

Однако такое приобретение подвергается тщательной проверке и за пределами США. Так, ЕС начал полномасштабное расследование, и уполномоченный по вопросам конкуренции ЕС заявил, что к 23 марта 2023 года примет решение о заключении или блокировании сделки.

Пока 4 уполномоченных FTC не проголосовали за антимонопольную жалобу и не встретились с юристами компаний, но они скептически относятся к их аргументам.

«Мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами по всему миру, чтобы эта сделка прошла, но без колебаний будем бороться, чтобы защитить ее, если это потребуется. Любое предположение о том, что сделка может привести к антиконкурентным последствиям, совершенно абсурдно», — добавил представитель Activision Blizzard.

Однако акции Activision упали примерно на 2% после этой новости.

Сама сделка, по сути, может нанести ущерб всей игровой отрасли, если Microsoft откажет своим конкурентам в доступе к самым продаваемым играм Activision. Впрочем, она вызвала критику и со стороны Sony, производителя консоли Playstation, которая указала на монопольный контроль Microsoft над такими играми, как Call of Duty.