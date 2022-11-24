Заявка Microsoft на приобретение Activision может быть заблокирована

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подаст антимонопольный иск, который заблокирует заявку Microsoft Corp на $69 млрд о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard Inc, пишет Reuters.
Цель такого приобретения — ставка Microsoft в конкурентной борьбе с лидерами рынка видеоигр, Tencent и Sony. Microsoft, которая является производителем игровой консоли Xbox, объявила о сделке по покупке Activision, производителя популярных игр Call of Duty и Candy Crush, что стало крупнейшей сделкой в игровой индустрии.
Однако такое приобретение подвергается тщательной проверке и за пределами США. Так, ЕС начал полномасштабное расследование, и уполномоченный по вопросам конкуренции ЕС заявил, что к 23 марта 2023 года примет решение о заключении или блокировании сделки.
Пока 4 уполномоченных FTC не проголосовали за антимонопольную жалобу и не встретились с юристами компаний, но они скептически относятся к их аргументам.
«Мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами по всему миру, чтобы эта сделка прошла, но без колебаний будем бороться, чтобы защитить ее, если это потребуется. Любое предположение о том, что сделка может привести к антиконкурентным последствиям, совершенно абсурдно», — добавил представитель Activision Blizzard.
Однако акции Activision упали примерно на 2% после этой новости.
Сама сделка, по сути, может нанести ущерб всей игровой отрасли, если Microsoft откажет своим конкурентам в доступе к самым продаваемым играм Activision. Впрочем, она вызвала критику и со стороны Sony, производителя консоли Playstation, которая указала на монопольный контроль Microsoft над такими играми, как Call of Duty.
Представитель Microsoft подчеркнул, что, компания готова ответить на вопросы регулирующих органов, включая FTC и Sony.