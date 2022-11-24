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52 минуты назад

Французская Bonduelle озвучила решение по работе в России

Мария Иванова

Гендиректор французской группы Bonduelle Гийом Деброс заявил, что компания не планирует покидать российский рынок в ближайшее время. Об этом сообщает BFM TV.

В Bonduelle определились с будущим в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы решили остаться, потому что пищевая промышленность, фармацевтика и сельское хозяйство являются жизненно важными секторами», - объяснил Деброс.

Он добавил, что Bonduelle ежедневно оценивает изменение ситуации, и напомнил, что у компании в России три завода. Продукция этих заводов в том числе поставляется на рынки Центральной Азии.

Деброс подчеркнул, что в компании не хотят усугублять продовольственный кризис.

Bonduelle - производитель овощных консервов. Компания известна своим консервированным зеленым горошком и кукурузой.

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Глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье ранее говорил, что французские компании Auchan, Danone и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России.

Во французских компаниях в РФ работают около 160 тысяч человек.

Компании,Ашан,
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