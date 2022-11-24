ЕК: страны Евросоюза договорились исключить газ из РФ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза пришли к соглашению исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен был составить минимум 15% (или 13,5 млрд кубометров) от объема газохранилищ государств сообщества, сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное по итогам неформальной встречи в Брюсселе заявление Еврокомиссии. "Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках", - говорится в документе. Отмечается, что государства обязаны "приобретать через этот механизм 15% всего газа", необходимого для заполнения газохранилищ в следующем году. Исключение российского газа из совместных закупок было особо подчеркнуто. Ранее сообщалось, что страны ЕС предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа.